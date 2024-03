NobleOak Life Aktie: Das war ja klar …

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Spanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Nobleoak Life liegt bei 54,29, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 45, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie geben. Bei Nobleoak Life konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt werden, und auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Nobleoak Life in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen. Somit wird die Einschätzung der Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Nobleoak Life mit 1.535 AUD derzeit -1,6 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch aufgrund einer Distanz von -8,63 Prozent zum GD200 als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.