Nobia AB Aktie: Es geht auch anders!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Nobia-Aktie liegt der RSI-Wert aktuell bei 53,02, was auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Auch der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt mit einem Wert von 34 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Die Durchschnitt des Schlusskurses der Nobia-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 11,74 SEK. Der letzte Schlusskurs von 10,91 SEK weicht somit um -7,07 Prozent ab und erhält eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt und erhält ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Nobia-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Nobia wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, wobei an einem Tag das Stimmungsbarometer auf grün zeigte und größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt fünf Tagen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt keine bedeutende Veränderung im Vergleich zu sonst. Somit erhält die Nobia-Aktie ein "Neutral"-Rating.