No Signboard Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Aussage getroffen werden. In Bezug auf die No Signboard-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 50, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse um eine längerfristige Betrachtung und zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was erneut zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für No Signboard daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Dividenden weist No Signboard im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Hotels, Restaurants und Freizeitbranche auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 3,04 Prozentpunkte weniger als die durchschnittlich üblichen 3,04 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Aus fundamentaler Sicht zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von No Signboard einen Wert von 8 aufweist, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 36,37. Dadurch liegt die Aktie etwa 77 Prozent unter diesem Durchschnitt und kann als unterbewertet angesehen werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der No Signboard-Aktie derzeit bei 0,03 SGD liegt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,031 SGD und hat somit einen Abstand von +3,33 Prozent aufgebaut. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der GD50 bei 0,03 SGD, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume von "Neutral".