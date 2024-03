No Signboard Aktie: Wann tut sich was?

Die No Signboard-Aktie zeigt derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,29 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Stärke Index (RSI) für No Signboard liegt bei 50 Punkten für sowohl den 7- als auch den 25-Tage-RSI, was auf eine neutrale Bewertung für beide Zeiträume hinweist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die No Signboard-Aktie eine Rendite von 5,88 Prozent erzielt, was mehr als 13 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung und Diskussionsstärke für No Signboard haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich erhält.

Insgesamt wird die No Signboard-Aktie aufgrund dieser Bewertungen als "Neutral" eingestuft.