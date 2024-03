No Signboard Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Aktie von No Signboard gilt nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet, da das KGV mit 8,38 insgesamt 68 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit", der 26,12 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der No Signboard-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,03 SGD. Der letzte Schlusskurs (0,031 SGD) weicht somit +3,33 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte No Signboard in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 5,88 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um -1,17 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +7,05 Prozent für No Signboard in diesem Vergleich. Zudem lag No Signboard 13,67 Prozent über dem Durchschnittswert des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors, der eine mittlere Rendite von -7,79 Prozent im letzten Jahr verzeichnete. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die No Signboard-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf kurzfristiger (7-Tage-RSI: 50 Punkte) als auch auf etwas längerfristiger Basis (25-Tage-RSI: 50 Punkte). Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.