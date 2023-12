No Signboard Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Der Aktienkurs von No Signboard verzeichnet im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von 5,88 Prozent, was mehr als 4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Gegensatz dazu erreicht die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 9,01 Prozent, wobei No Signboard mit 3,12 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser guten Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für No Signboard in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, wodurch No Signboard auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Basisstufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, ob ein Basiswert überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die No Signboard-Aktie liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft (Wert: 50), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für No Signboard basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen neutral. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für No Signboard führt.

Insgesamt erhält No Signboard also auf verschiedenen Bewertungsgrundlagen eine "Neutral"-Einschätzung.