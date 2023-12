No Gravity Games Spolka Akcyjna Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt die No Gravity Games derzeit eine schlechte Performance. Der GD200 des Wertes beträgt 0,09 PLN, was darauf hinweist, dass der Aktienkurs (0,084 PLN) um -6,67 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". In den letzten 50 Tagen lag der gleitende Durchschnittskurs (GD50) bei 0,08 PLN, was einer Abweichung des Aktienkurses von +5 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf No Gravity Games gab es in den letzten zwei Wochen neutrale Diskussionen ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es auch keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie der No Gravity Games als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 38,6 und der RSI25 bei 53,46, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die No Gravity Games eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der No Gravity Games als "Neutral" in diesem Punkt.