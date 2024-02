Nnit AS Aktie: Das sieht interessant aus!

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt folgendes Bild für die Nnit A--Aktie: Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung, weshalb wir diese als "Neutral" bewerten. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb im letzten Monat unverändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und in den letzten zwei Wochen wurde über Nnit A- besonders positiv gesprochen. An sechs Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, was auf eine überwiegend positive Stimmung hinweist. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet und nur an drei Tagen war die Stimmung neutral. Auch in den letzten Tagen dominierten überwiegend positive Themen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Nnit A--Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung nach RSI.

In Bezug auf die Dividende schneidet Nnit A- mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitstechnologie (2,36 %) schlechter ab, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung für die Nnit A--Aktie basierend auf Sentiment, RSI und Dividende.