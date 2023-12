Nnit AS Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie überkauft oder unterverkauft ist. Der RSI der Nnit A--Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 29, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 48,84, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Nnit A- ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite von Nnit A- beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bezüglich Nnit A- weisen auf eine mittlere Aktivität im Netz hin. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also für Nnit A- eine neutrale Bewertung basierend auf dem RSI, der Anleger-Stimmung, der Dividendenpolitik und dem Sentiment und Buzz.

