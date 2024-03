Nkarta Inc Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Analysten schätzen die Aktie von Nkarta auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden 2 Gut-Bewertungen abgegeben, während es keine Neutral- oder Schlecht-Bewertungen gab. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 28 USD, was einer Erwartung von 113,74 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 13,1 USD liegt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis aller Analystenschätzungen.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 4,44 USD für die Nkarta-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 13,1 USD, was einer positiven Abweichung von 195,05 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt schneidet die Aktie gut ab, da der letzte Schlusskurs von 10,08 USD eine Abweichung von +29,96 Prozent aufweist. Somit erhält Nkarta auch in dieser kurzfristigeren Betrachtung eine "Gut"-Bewertung.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings hat sich die Stimmungslage in den letzten Tagen verschlechtert, weshalb die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Nkarta beträgt aktuell 47,63 Punkte, was auf eine neutrale Position hinweist. Ebenso zeigt der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 36,88 eine neutrale Bewertung. Somit wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.