Nivika Fastigheter ABries B Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Bewertung von Aktienkursen kann neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben Nivika Fastigheter auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Nivika Fastigheter diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -5,42 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 33,2 SEK mit dem aktuellen Kurs (31,4 SEK) vergleicht. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs darüber (+10,76 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Nivika Fastigheter konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht eine Aussage darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Nivika Fastigheter-Aktie: der Wert beträgt aktuell 31. Somit erhält das Wertpapier ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und zeigt, dass Nivika Fastigheter auf dieser Basis überverkauft ist. Die abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Nivika Fastigheter damit ein "Gut"-Rating.