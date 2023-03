Niu Aktie: Worauf Anleger achten sollten!

In Anbetracht des branchenüblichen Durchschnitts der Automobilhersteller wird die Niu-Aktie unserer Ansicht nach überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 63,17, was einem Abstand von 59,62 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 25,51 entspricht. Während Niu als führender Hersteller von Elektrorollern in China gilt und insgesamt ein solides Wachstum vorweisen kann, sollte eine Investition in diese Aktie gründlich erwogen werden. Es ist zu beachten, dass auch der chinesische Markt für Elektroroller immer stärker umkämpft wird und zusätzlich durch regulatorische Unsicherheiten beeinflusst werden kann. Insgesamt empfehlen wir potentiellen Anlegern eine sorgfältige Analyse des Unternehmens sowie eine Berücksichtigung anderer Faktoren wie Risiken und Chancen des Marktes im Allgemeinen.

