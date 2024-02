Niu Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die Stimmung für die Aktie von Niu hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, wie unsere Analyse zeigt. Dies spiegelt sich in einer "Schlecht"-Bewertung wider. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen jedoch unauffällig, weshalb Niu eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Niu bei -65,86 Prozent, was mehr als 57 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Automobile"-Branche weist in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -15,24 Prozent auf, wobei Niu mit 50,62 Prozent deutlich darunter liegt. Die Aktienentwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, jedoch wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Niu beträgt 48,98 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 65,03, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird Niu insgesamt mit "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.