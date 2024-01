Niu Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Niu ist insgesamt positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen überwogen dabei vor allem positive Themen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führte. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur "Automobile"-Branche verzeichnete Niu in den letzten 12 Monaten eine Performance von -55,78 Prozent, was einer Underperformance von -55,32 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite mit -56,08 Prozent deutlich darunter. Daher erhält Niu in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Niu mit 2,19 USD derzeit -2,23 Prozent unter dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie hingegen als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -32,62 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität deutet darauf hin, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso zeigt sich, dass die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen nicht wesentlich zugenommen oder abgenommen hat. Daher erhält die Niu-Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.