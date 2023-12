Niu Aktie: War das schon alles?

Die Niu-Aktie befindet sich momentan mit einem Kurs von 2,3 USD 29,45 Prozent unter dem GD200 (3,26 USD), was ein "Schlecht"-Signal in der technischen Analyse darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2,24 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der durchschnittliche Kurs aus 50 und 200 Tagen ergibt eine Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Niu-Aktie in letzter Zeit durchschnittlich war, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Niu-Aktie mit einer Rendite von -55,78 Prozent deutlich darunter. Auch im Vergleich zur "Automobile"-Branche schneidet Niu mit einer Rendite von -2,95 Prozent um 52,83 Prozent schlechter ab.

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen überwiegend positive Meinungen und Themen rund um Niu in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine positive Bewertung.