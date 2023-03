Niu Aktie: Ein Signal deutet auf positive Kursentwicklung hin

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument in der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit “überkauft” oder “überverkauft” ist. Es vergleicht Kursbewegungen über einen bestimmten Zeitraum. Wir wollen uns den 7- und 25-Tage-RSI von Niu ansehen. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 26,71 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist. Jedoch gilt sie weiterhin als “gut”. Beim 25-Tage-RSI hingegen zeigt sich weder eine Über- noch Unterbewertung (49,76), weshalb die Aktie auch hier neutral eingestuft wird.

Niu im Vergleich zu Wettbewerbern benachteiligt

In den vergangenen 12 Monaten konnte Niu eine Performance von 0 Prozent erzielen. Aktien aus der Branche der Automobilhersteller fielen im Durchschnitt um 2,21 Prozent, was in einem Branchenvergleich einer Outperformance...