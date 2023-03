Niu Aktie im Fokus: Entwicklungen und Hintergründe für Anleger

Die aktuelle Dividendenrendite der Niu Aktie liegt bei 0 Prozent und damit 2,27 Prozent unter dem Durchschnittswert (2,27) der Automobilherstellerbranche. Aufgrund dieser schwachen Dividendenpolitik wird die Niu Aktien von unserer Redaktion mit der Note “Schlecht” bewertet.

Es lohnt sich jedoch, weitere Faktoren zu betrachten und nicht nur auf die Dividendenrendite zu schauen. So befindet sich das Unternehmen in einem Wachstumsmarkt und profitiert von dem steigenden Interesse an Elektrofahrzeugen, insbesondere im asiatischen Raum. Zudem konnte das Unternehmen in den letzten Quartalen einen kontinuierlichen Anstieg des Umsatzes verzeichnen.

Das Kurspotential der Niu Aktie sollte daher nicht allein auf Grundlage ihrer aktuell niedrigen Dividendenrendite beurteilt werden. Vielmehr bietet sie langfristig orientierten Anlegern...