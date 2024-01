Niu Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die Aktie von Niu hat in den letzten Monaten ein erhöhtes Maß an Diskussionen und Aktivitäten im Netz verzeichnet. Die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, deutet auf eine positive Entwicklung hin und wird daher als "Gut" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Veränderungen und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Niu eine Bewertung von "Gut" basierend auf diesen Faktoren.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie hin. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und es wurden überwiegend positive Themen angesprochen. Die Anlegerstimmung wird daher als angemessen bewertet und Niu erhält insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Niu-Aktie mit einem Wert von 75,86 als überkauft gilt, was als "Schlecht" eingestuft wird. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die RSI-Bewertung als "Schlecht" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte Niu in den letzten 12 Monaten eine Performance von -55,78 Prozent, was eine signifikante Underperformance im Vergleich zur durchschnittlichen Entwicklung in der "Automobile"-Branche darstellt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Niu deutlich unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Niu ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.