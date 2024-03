Nittoc Construction Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Nittoc Construction wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 59,7 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 60,63 im neutralen Bereich. Somit wird die Aktie insgesamt als "neutral" bewertet.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich das Sentiment für Nittoc Construction in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Aktie erhält daher eine "neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch in diesem Bereich eine "neutral"-Bewertung vergeben wird.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nittoc Construction-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 1080,61 JPY, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 1152 JPY liegt. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "gut" bewertet. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen eine "neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt.

Die Stimmung und die Kommentare in den sozialen Medien zeigen ebenfalls eine neutrale Tendenz, weshalb die Aktie auch in dieser Hinsicht als "neutral" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich also eine "neutral"-Bewertung für Nittoc Construction basierend auf verschiedenen Analysemethoden.