Nittoc Construction Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

In den letzten zwei Wochen wurde die Nittoc Construction von den meisten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Das ergab eine Auswertung der Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Insgesamt wurden überwiegend neutrale Themen rund um die Aktie diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Aus technischer Sicht beträgt der Kurs der Nittoc Construction derzeit 1152 JPY, was +3,88 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +8 Prozent, was zu der Einstufung "Gut" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Nittoc Construction beträgt derzeit 73,64 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50,94, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine durchwachsene Bewertung für die Nittoc Construction, wobei die Anleger-Stimmung und die technische Analyse eher neutral ausfallen, während der RSI eine schlechte Einschätzung liefert.