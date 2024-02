Nittoc Construction Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Nittoc Construction wurde kürzlich diskutiert, wobei weder besonders positive noch negative Tendenzen zu verzeichnen waren. In den vergangenen Tagen wurde auch wenig über das Unternehmen in den sozialen Medien gesprochen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung der Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nittoc Construction-Aktie wurde in den letzten 7 Tagen mit einem Wert von 27 bewertet, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Für den RSI der letzten 25 Handelstage wurde hingegen eine neutrale Bewertung vergeben. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein gutes Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 1069,79 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 1153 JPY liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung aufgrund des Abstands zum GD200 von +7,78 Prozent. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage ergibt hingegen eine neutrale Bewertung aufgrund eines Abstands von +2,99 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie daher eine gute Gesamtbewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Nittoc Construction festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.