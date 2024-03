Nittoc Construction Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Weitere Suchergebnisse zu "Wiener Privatbank":

Die Analyse des Aktienkurses von Nittoc Construction zeigt, dass sowohl harte Faktoren wie Bilanzdaten als auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger berücksichtigt werden. Laut unseren Analysten waren die Kommentare auf sozialen Plattformen neutral. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Nittoc Construction diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nittoc Construction-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1074,96 JPY lag. Der letzte Schlusskurs von 1165 JPY weicht um +8,38 Prozent ab, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1138,62 JPY), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,32 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Nittoc Construction-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Nittoc Construction liegt der RSI7 aktuell bei 40,91 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 49,2 keine Über- oder Unterkauft-Situation an. Daher erhält die Aktie für beide RSI-Werte eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der Betrachtung der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, und die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren.

Insgesamt wird die Nittoc Construction-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen und Betrachtungen als "Neutral" eingestuft.