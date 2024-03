Nitto Kohki Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Nitto Kohki als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Nitto Kohki-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 66,67 und ein Wert für den RSI25 von 53,97, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Nitto Kohki-Aktie. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage beträgt 1923,95 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1918 JPY liegt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 1945,78 JPY weist nur eine geringe Abweichung von -1,43 Prozent auf. Somit wird auch auf dieser Basis ein "Neutral"-Rating vergeben.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt in den letzten zwei Wochen neutrale Diskussionen über die Nitto Kohki-Aktie. In den letzten ein bis zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Nitto Kohki. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Insgesamt wird die Aktie von Nitto Kohki basierend auf verschiedenen Indikatoren und Sentiments mit einem "Neutral"-Rating versehen.