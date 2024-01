Nitto Kohki Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Grundlage des Anleger-Sentiments für Nitto Kohki basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden über Nitto Kohki neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit bekommt Nitto Kohki insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird oft der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Der Nitto Kohki-RSI liegt bei 35,48, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 40,05, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Das Gesamtbild führt somit zu einem Rating "Neutral".

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -2,11 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Nitto Kohki-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1920,61 JPY mit dem aktuellen Kurs (1880 JPY) vergleicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 1842,36 JPY nahe dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer Abweichung von +2,04 Prozent führt und somit zu einem "Neutral"-Rating auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

Das Internet spielt ebenfalls eine Rolle, da es Stimmungen verstärken oder sogar drehen kann. Die Diskussionsintensität in sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. Bei Nitto Kohki wurde langfristig eine mittlere Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, wodurch kaum Änderungen identifiziert werden konnten. Das langfristige Stimmungsbild führt somit zum Gesamtergebnis "Neutral".