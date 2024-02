Nitto Kohki Aktie: Grund zur Freude?

Die technische Analyse der Nitto Kohki-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 1933,77 JPY verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 1947 JPY liegt, was einem Abstand von +0,68 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 1888,5 JPY ergibt sich eine Differenz von +3,1 Prozent, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal darstellt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Nitto Kohki in den letzten Tagen neutral. Es gab sowohl keine positiven als auch keine negativen Ausschläge in den Diskussionen. Daher wird die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Nitto Kohki mittel ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Nitto Kohki auf 7- und 25-Tage-Basis liegt bei 49,65 bzw. 43,86 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier auch in diesem Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des RSI.