Nitto Kogyo Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Nitto Kogyo liegt bei 18,87, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 42, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bei Nitto Kogyo in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die vergangenen beiden Wochen zeigen überwiegend positive Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet haben wir bei Nitto Kogyo eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, wodurch wir für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral" kommen.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Nitto Kogyo-Aktie aktuell bei 3729,6 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4435 JPY deutlich darüber liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4194,4 JPY, auch hier liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Nitto Kogyo auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.