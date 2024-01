Nitto Kogyo Aktie: Der Knaller!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Das Unternehmen Nitto Kogyo wurde weder positiv noch negativ diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie durch die Redaktion geführt hat.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Nitto Kogyo-Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt zeigt einen aktuellen Wert von 3361,98 JPY, was einer Abweichung von +11,39 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 3745 JPY entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3487,8 JPY, ebenfalls über dem letzten Schlusskurs (+7,37 Prozent Abweichung), wodurch auch hier eine "Gut"-Bewertung erreicht wird. Zusammenfassend erhält die Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung für die Nitto Kogyo-Aktie. Daher wird sie insgesamt mit einem "Neutral"-Wert eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, wodurch ebenfalls ein "Gut"-Rating vergeben wird. Der RSI der letzten 25 Tage ergibt jedoch eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Nitto Kogyo mit einem "Gut"-Rating abgeschlossen.