Nitto Kogyo Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Der Relative Strength Index, oder RSI, wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Der RSI der Nitto Kogyo liegt bei 54,9, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 26, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bei Nitto Kogyo ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien eher neutral. Negative Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen Tagen, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, wobei der 200-Tages-Durchschnitt der Nitto Kogyo-Aktie bei 3555,05 JPY liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 3789,9 JPY eine positive Abweichung, wodurch die Aktie ebenfalls mit "Gut" bewertet wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Nitto Kogyo zeigt kaum Änderungen und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt wird Nitto Kogyo anhand der verschiedenen Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.