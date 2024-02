Nitto Boseki Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die technische Analyse von Nitto Boseki zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 3500,42 JPY liegt, während die Aktie selbst auf 5130 JPY gestiegen ist. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von +46,55 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 4698,7 JPY, was einem Abstand von +9,18 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält Nitto Boseki daher eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um das Unternehmen gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Das Stimmungsbild bei Nitto Boseki wird daher als "Neutral" bewertet, ebenso wie die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit nur vereinzelten neutralen Tagen. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet, und in den letzten Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen gesprochen. Dadurch wird das Anleger-Sentiment insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Nitto Boseki liegt bei 48,46, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen weist mit 49,41 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, das Sentiment und das Anleger-Sentiment eine neutrale bis positive Einschätzung für Nitto Boseki.