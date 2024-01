Nitro Games Oyj Aktie: Das macht sprachlos!

Bei Nitro Games hat sich in den letzten Wochen kein wesentlicher Wandel in der Stimmung oder im Buzz bemerkbar gemacht. Eine Veränderung in der Stimmung tritt auf, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Analyse bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Nitro Games in diesem Zusammenhang keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Hinsichtlich der Intensität der Diskussion oder der Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Auch dies wird mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert. Zusammenfassend erhält Nitro Games daher in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Nitro Games liegt bei 26,57, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beträgt 38,46, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nitro Games-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von -34,08 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Nitro Games eher neutral diskutiert, wobei an einem Tag positive Stimmungen überwogen und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Insgesamt waren die Anleger an zwei Tagen größtenteils neutral eingestellt. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen die Anleger vor allem Interesse an positiven Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentimentsbarometers. Somit erhält Nitro Games insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.