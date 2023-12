Nitro Games Oyj Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die technische Analyse der Nitro Games zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 6,16 SEK liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 2,965 SEK liegt und somit einen Abstand von -51,87 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 2,91 SEK liegt, was einer Differenz von +1,89 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

In den letzten zwei Wochen wurde Nitro Games von den meisten privaten Anlegern in sozialen Medien eher neutral bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge ergibt, dass in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden, was zu der Schlussfolgerung führt, dass die Anleger-Stimmung insgesamt ebenfalls "Neutral" ist.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Da keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen registriert wurden und auch die Anzahl der Beiträge keine signifikanten Unterschiede aufweist, wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Nitro Games-Aktie liegt bei 69, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (51,38) führt zu derselben Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Nitro Games.