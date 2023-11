Nitro Games Oyj Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Nitro Games ist neutral, wie aus den Diskussionen in Foren und sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nitro Games-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 6,86 SEK lag. Der letzte Schlusskurs von 3,255 SEK weicht somit um -52,55 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Wenn wir uns den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ansehen, beträgt dieser 2,79 SEK, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um +16,67 Prozent darüber liegt. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die Nitro Games-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nitro Games-Aktie zeigt einen Wert von 35 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Nitro Games.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Nitro Games auf mittlerem Niveau liegen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Anleger-Stimmung neutral ist, die technische Analyse eine Mischung aus "Gut" und "Schlecht" ergibt und der Relative Strength Index sowie das Sentiment und Buzz zu einer "Neutral"-Bewertung für Nitro Games führen.