Nissin Shoji Aktie: Das ist erstaunlich

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI von Nissin Shoji liegt momentan bei 50 Punkten für die letzten 7 Tage, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem RSI-Wert von 45,45 als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher erhält Nissin Shoji in diesem Punkt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen in den letzten beiden Wochen, weshalb das Unternehmen als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass Nissin Shoji derzeit als "Neutral" betrachtet wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 911,97 JPY, während der Aktienkurs bei 928 JPY liegt, was einer Abweichung von +1,76 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 922,3 JPY zeigt eine Abweichung von +0,62 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Nissin Shoji daher als "Neutral" eingestuft.