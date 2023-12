Nissin Shoji Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nissin Shoji-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 40, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI von 42,72 ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Nissin Shoji.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt um +1,05 Prozent über dem GD200-Wert von 910,45 JPY und um +1,08 Prozent über dem GD50-Wert von 910,14 JPY.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen in sozialen Medien zeigt eine neutrale Haltung gegenüber Nissin Shoji in den letzten zwei Wochen. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung für Nissin Shoji, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Daher erhält Nissin Shoji sowohl auf Basis des Anleger-Sentiments als auch des Sentiments und Buzz eine "Neutral"-Einschätzung.