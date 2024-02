Nissin Foods Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Nissin Foods":

Die Dividendenrendite von Nissin Foods liegt derzeit bei 2,5 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,89 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von -1,39 Prozent zur Durchschnittsrendite der Branche "Nahrungsmittel". Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Nissin Foods-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,22 HKD lag. Der letzte Schlusskurs von 5,46 HKD weicht somit um -12,22 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5,93 HKD) liegt mit dem letzten Schlusskurs (-7,93 Prozent Abweichung) unter dem gleitenden Durchschnitt, wodurch die Aktie auch auf kurze Sicht mit einem "Schlecht"-Rating bedacht wird. Insgesamt erhält die Nissin Foods-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" hat die Nissin Foods-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -12,59 Prozent erzielt, was 5,63 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Nahrungsmittel" beträgt -18,6 Prozent, wobei Nissin Foods aktuell 6,01 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Nissin Foods konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung in den sozialen Medien wird als "Neutral" bewertet, da keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion festgestellt wurden.

Zusammengefasst erhält Nissin Foods somit insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik und die charttechnische Analyse, während die Aktie aufgrund ihrer Überperformance im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Nahrungsmittel" eine "Gut"-Bewertung erhält. Das Sentiment und der Buzz rund um das Unternehmen werden als "Neutral" bewertet.