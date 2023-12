Nisshinifun Aktie: So könnte es weitergehen!

Die technische Analyse der Nisshin Seifun zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1824,49 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 1900 JPY liegt. Dies führt zu einer Distanz von +4,14 Prozent zum GD200, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 2020,36 JPY, was zu einem Abstand von -5,96 Prozent führt und die Aktie aus dieser Sicht als "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität, die zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls stabil, was zu einem insgesamt "Neutral"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nisshin Seifun liegt bei 51,8, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 70, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine eher neutrale bis negative Einschätzung für die Nisshin Seifun Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment und dem RSI.