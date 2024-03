Nisshinifun Aktie: Ist es vollbracht?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Für die Nisshin Seifun wird der aktuelle RSI-Wert mit 48,21 angegeben, was auf ein neutrales Signal hinweist. Bei einer Erweiterung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 44, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Bewertung für den RSI.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Nisshin Seifun in Diskussionsforen und sozialen Medien wird ebenfalls als neutral eingestuft. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Nisshin Seifun mit einem Wert von 2168 JPY als "Gut"-Signal bewertet, da er sich um +11,32 Prozent über dem GD200 (1947,55 JPY) befindet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 2090,58 JPY auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Nisshin Seifun in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie zeigt an, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird die Aktie daher ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.