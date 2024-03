Nisshinbo Holdings Aktie: Das ist erstaunlich

Weitere Suchergebnisse zu "Nisshinbo Holdings":

Die Nisshinbo-Aktie verzeichnete in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1135,58 JPY. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 1186,5 JPY verzeichnet, was einen Unterschied von +4,48 Prozent darstellt. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 1194,03 JPY wurde mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält die Nisshinbo-Aktie für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Mit einer Dividendenrendite von 3,01 Prozent liegt Nisshinbo nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,72 Prozent in der Branche "Industriekonglomerate". Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Nisshinbo liegt bei 85,94, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 53,21 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge wurden registriert. Daher wird auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Zusammenfassend erhält Nisshinbo daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Stufe.