Nisshinbo Holdings Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Weitere Suchergebnisse zu "Nisshinbo Holdings":

Die technische Analyse der Nisshinbo-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 1092,42 JPY verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 1145,5 JPY liegt und somit einen Abstand von +4,86 Prozent aufweist.

Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 1100,23 JPY, was einer Differenz von +4,11 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich ein Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume von "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung der Nisshinbo-Aktie. Mit einem RSI7-Wert von 22,69 ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung, während der RSI25-Wert von 41,96 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, zeigt sich das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nisshinbo mit einem Wert von 9 im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Industriekonglomerate" (KGV von 23,21) als unterbewertet. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Anleger-Stimmung bei Nisshinbo in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Anleger-Stimmung für die Nisshinbo-Aktie.