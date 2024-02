Nisshinbo Holdings Aktie: Keine Angst!

Weitere Suchergebnisse zu "Nisshinbo Holdings":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Analyse von Nisshinbo wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis berücksichtigt. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 85,89 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Nisshinbo-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 43,53, was bedeutet, dass Nisshinbo hier weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält Nisshinbo eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist Nisshinbo eine Dividendenrendite von 3,01 Prozent auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,77 Prozent liegt. Daher wird die Aktie als ein neutrales Investment betrachtet und von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhalten.

Das Sentiment und der Buzz um Nisshinbo wurden über einen längeren Zeitraum hinweg hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Die Aktie hat dabei eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher für Nisshinbo in diesem Punkt die Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die Nisshinbo-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tages-Durchschnitt als auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren, wobei Nisshinbo mit einem "Gut"-Rating versehen wird.