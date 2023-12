Nissei ASB Machine Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die technische Analyse der Nissei Asb Machine-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4284,08 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4725 JPY liegt, was einer Abweichung von +10,29 Prozent entspricht. Dies wird aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Beim Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4733,6 JPY) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von Nissei Asb Machine zeigen weiche Faktoren wie die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Nissei Asb Machine-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.