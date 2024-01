Nissei ASB Machine Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die technische Analyse der Nissei Asb Machine-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 4305,08 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 4375 JPY (+1,62 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 4707,3 JPY, was unter dem letzten Schlusskurs (-7,06 Prozent) liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Nissei Asb Machine-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen zeigt, dass überwiegend neutrale Themen rund um die Aktie angesprochen wurden. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung für Nissei Asb Machine weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Nissei Asb Machine zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Nissei Asb Machine-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung in verschiedenen Aspekten der technischen Analyse und Anleger-Stimmung.