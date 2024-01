Nissanai-Investoren können es immer noch nicht glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Reconnaissance Energy Africa":

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Nissan Shatai in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie kann anzeigen, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Nissan Shatai unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Nissan Shatai verläuft derzeit bei 875,73 JPY. Da der Aktienkurs selbst bei 952 JPY aus dem Handel ging und einen Abstand von +8,71 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 871,48 JPY liegt, ergibt sich ebenfalls ein "Gut"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet also "Gut".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Nissan Shatai wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Nissan Shatai insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie der Nissan Shatai ein Neutral-Titel ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Nissan Shatai-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 7,69 und ein Wert für den RSI25 von 26,94, was zu einem Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.