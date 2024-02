Nissanai Aktie: Ein handfester Grund

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse eingesetzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln können kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei der Analyse von Nissan Shatai wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 54,17, was darauf hindeutet, dass Nissan Shatai weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 57,2, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating für den RSI25 hindeutet. Insgesamt wird das Nissan Shatai-Wertpapier daher mit "Neutral" bewertet.

Aus der technischen Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt sich für die Nissan Shatai-Aktie ein Durchschnitt von 889,87 JPY für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 939 JPY, was einer Steigerung von 5,52 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert und liegt aktuell bei 938,36 JPY, was einer geringen Veränderung von +0,07 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Nissan Shatai somit eine "Gut"-Bewertung aus der einfachen Charttechnik zugesprochen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Nissan Shatai war in den letzten Tagen neutral. Die Anleger haben weder positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert, weshalb die Redaktion die Aktie mit "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich auch über einen längeren Zeitraum eine "Neutral"-Einschätzung für Nissan Shatai feststellen. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität im Netz hervorgebracht und die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für Nissan Shatai in diesem Punkt.