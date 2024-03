Nissanai Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die technische Analyse der Nissan Shatai-Aktie zeigt einige positive Entwicklungen. Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 897,62 JPY mit dem aktuellen Kurs von 1052 JPY, ergibt sich eine Abweichung von +17,2 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 962,18 JPY über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von +9,34 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen wurde in den sozialen Medien registriert. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion ergab keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich für diese Stufe daher ein "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt gemischte Signale. Der RSI liegt bei 1,57, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 37, was als Indikator für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation gilt und daher ein "Neutral" zur Folge hat. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

Hinsichtlich des Anleger-Sentiments war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen neutral. Weder positive noch negative Ausschläge wurden beobachtet, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.