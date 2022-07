Nissan mit deutlichem Gewinnrückgang - Chipmangel belastet

Weitere Suchergebnisse zu "Nissan Motor":

TOKIO (dpa-AFX) - Der japanische Renault-Partner Nissan hat in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres einen deutlichen Gewinnrückgang verbucht. Wie der Konzern am Donnerstag bekanntgab, sank das Nettoergebnis bis Ende Juni um 58,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 47,1 Milliarden Yen (0,34 Mrd Euro). Die Bilanz wurde durch die andauernden Lieferengpässe bei Halbleitern, den Corona-Lockdowns in China sowie steigenden Materialkosten belastet. Der Umsatz stieg allerdings um 6,4 Prozent auf 2,14 Billionen Yen./ln/DP/zb