Nissan: Über 12 neue E-Auto-Modelle bis 2026

Nissan setzt auf strategische Partnerschaften in Japan und den USA, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Nissan Motor richtet seinen strategischen Fokus neu aus und plant, die Wettbewerbsfähigkeit durch den Verkauf von mehr als einem Dutzend neuer Elektrofahrzeugmodelle zu stärken, um den Gesamtfahrzeugverkauf innerhalb von drei Jahren um 1 Million Einheiten zu steigern. Das japanische Unternehmen gab am Montag bekannt, dass es bis zum Geschäftsjahr, das im April 2026 beginnt, 30 neue Modelle, darunter 16 elektrifizierte Fahrzeuge, auf den Markt bringen will. Ziel ist es, den Absatz um zusätzliche 1 Million Fahrzeuge zu erhöhen und die meisten Modelle mit Verbrennungsmotoren bis dahin zu überarbeiten.

Diese Ankündigung erfolgt in einem Moment, in dem Nissan seine globale Verkaufsprognose für das Geschäftsjahr bis März auf 3,55 Millionen Einheiten gesenkt hat, herabgestuft von der früheren Schätzung von 3,70 Millionen Einheiten. Gründe dafür sind logistische Störungen und zunehmender Wettbewerb. Das Unternehmen strebt an, bis zum Geschäftsjahr, das im April 2030 beginnt, die Kostenparität mit Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren zu erreichen.

Um in einem sich schnell verändernden Marktumfeld wettbewerbsfähig zu bleiben, plant Nissan, strategische Partnerschaften zu nutzen und neue Kooperationen in Japan und den USA zu erkunden. Nach der Restrukturierung seiner Allianz mit Renault und Mitsubishi Motors im Februar des vergangenen Jahres, vertieft Nissan seine Bemühungen um Innovation. Erst kürzlich erklärten Nissan und Honda, Möglichkeiten einer Zusammenarbeit bei Elektrofahrzeugen, deren Kernkomponenten und Software zu prüfen. Erste Gespräche drehen sich um die gemeinsame Beschaffung und Entwicklung von Komponenten wie Batterien.

