Nissan Tokyoles Holdings Aktie: Ist es vollbracht?

Die aktuelle technische Analyse der Nissan Tokyo Sales-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 394,89 JPY liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem aktuellen Schlusskurs (433 JPY) um 9,65 Prozent. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Gut" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (448,18 JPY), so liegt der letzte Schlusskurs nur knapp darunter (-3,39 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating auf Basis des einfachen Charttechnik-Ansatzes.

Die Auswertung des Sentiments und der Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht bedeutend höher oder niedriger als sonst. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt eine neutrale Bewertung der Nissan Tokyo Sales in den letzten zwei Wochen. Die vorherrschenden Themen und Kommentare waren größtenteils neutral, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Nissan Tokyo Sales-Aktie einen Wert von 46,81 für den RSI7 (7 Tage) und 56,32 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der Nissan Tokyo Sales-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und des Relative Strength-Index.