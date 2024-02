Nissan im Check!

Weitere Suchergebnisse zu "Nissan Motor":

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Bei Nissan Motor zeigen sich interessante Ausprägungen in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso verzeichnet die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Nissan Motor mit 2,63 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,95 Prozent. Aufgrund der geringen Abweichung wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Nissan Motor als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,93, was 65 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Automobile" von 14,03. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Nissan Motor liegt bei 44,84, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI (Wert: 44,68) führt zu einem "Neutral"-Rating. Somit wird Nissan Motor insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.