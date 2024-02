Nissan Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Weitere Suchergebnisse zu "Nissan Motor":

Die Anleger-Stimmung bei Nissan Motor ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Unternehmens führt. Eine Analyse der Meinungen und Äußerungen in den sozialen Medien ergab 3 negative Signale und 0 positive Signale, was zu einer negativen Empfehlung führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung jedoch als gut bewertet.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nissan Motor-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen 584,86 JPY beträgt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 566,4 JPY auf ähnlichem Niveau, was zu einer neutralen Bewertung auf dieser Basis führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein neutrales Rating. Somit wird die Nissan Motor-Aktie insgesamt neutral bewertet.

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien zu Nissan Motor haben in den letzten Wochen zugenommen, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings wurde insgesamt weniger über das Unternehmen diskutiert, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit führt und somit zu einer negativen Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie jedoch ein gutes Rating.

Mit einer Dividendenrendite von 2,63 Prozent liegt Nissan Motor leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,89 Prozent. Aufgrund der geringen Differenz wird die Aktie jedoch neutral bewertet. Die Dividendenrendite ist ein sich täglich verändernder Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.